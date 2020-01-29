Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'dan, depremde yaşamını yitiren kişinin ailesine ziyaret - Son Dakika
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Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'dan, depremde yaşamını yitiren kişinin ailesine ziyaret

6 saat önce

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Duran Suçlu'nun ilçedeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'dan, depremde yaşamını yitiren kişinin ailesine ziyaret, System.String[]

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Duran Suçlu'nun ilçedeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Tarhan, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Suçlu için Kadirli Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde yakınları tarafından kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Suçlu'nun oğlu Osman ve eşi Nasibe Suçlu'ya başsağlığı dileklerini ileten Tarhan, "Kayıplar hepimizin kaybı. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüz oldu. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Deprem sonrasında Kadirli belediyesi olarak biz de imkanlar ölçüsünde üzerimize düşeni yapmaya çalıştık." dedi.

Ömer Tarhan, Kadirli, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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