Son Dakika Haberleri: Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'ın Ablası Vefat Etti

Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'ın Ablası Vefat Etti

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın ablası Cennet Uzunoğlu yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'ın Ablası Vefat Etti, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın ablası Cennet Uzunoğlu yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Kadirli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Tarhan'ın ablası 65 yaşındaki Cennet Uzunoğlu hayatını kaybetti.

Cennet Uzunoğlu'nun cenazesi 15 Mart Cuma günü Cuma namazını müteakip ilçeye bağlı Azaplı Köyü'nde toprağa verilecek. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Osmaniye, Ömer Tarhan, Kadirli, Güncel
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