Kadirli'de belediye vatandaşlara dondurma dağıttı - Son Dakika
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Kadirli'de belediye vatandaşlara dondurma dağıttı

02.09.2022 16:57
Kadirli'de belediye vatandaşlara dondurma dağıttı

Kadirli Belediyesi tarafından vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu.

Kadirli Belediyesi tarafından vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu.

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde kurulan stantta, Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın katılımıyla vatandaşlara dondurma dağıtıldı.

Tarhan, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları biraz olsun serinletmek istediklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Telli Akıllı da sıcak havada kendilerine dondurma ikram eden Başkan Tarhan'a teşekkür etti.

Çocuklardan Ali Kemal Göktüfekli de dondurma ikramıyla az da olsa serinlediklerini belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Ömer Tarhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli'de belediye vatandaşlara dondurma dağıttı - Son Dakika

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