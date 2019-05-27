Son Dakika Haberleri: Kadirli'de 15 bin kişilik iftar yemeği

Kadirli'de 15 bin kişilik iftar yemeği

3 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi, bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Andırın Caddesi Büyük İftarı etkinliğinde yaklaşık 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Kadirli'de 15 bin kişilik iftar yemeği, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi, bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Andırın Caddesi Büyük İftarı etkinliğinde yaklaşık 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.
Andırın Caddesi'ndeki iftar yemeğine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ile yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Kuran okunmasıyla başlayan iftar etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Ramazan'ın paylaşmak ve samimiyet olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Ramazan ayında böyle güzel bir kalabalıkla buluşarak iftar açmak hepimiz için ayrı bir onurdur. Bugün burada Ramazan'ın manevi duygusunu, paylaşmanın ve dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca Kadirli'de 8 yıldan bu yana sosyal dayanışmanın bir örneği olan büyük sokak iftarında bir araya geliyoruz. 7'den 70'e toplumun tüm kesimleriyle ramazanın manevi havasını paylaşmayı ve en önemlisi birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ramazan ayında aşevimizde günlük 3 bin kişiye 3 çeşit yemek veriyoruz. Bunun yanında AŞ evimize gelemeyen 550 yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz yemeklerini ulaştırıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi. Yemek duasının ardından yaklaşık 15 bin kişi iftarını birlikte açtı.


 


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:07 Kaynak: DHA
Andırın, Kadirli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 27 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadirli'de 15 bin kişilik iftar yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]