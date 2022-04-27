KADİRLİ'DE 15 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ - Son Dakika
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KADİRLİ'DE 15 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

27.04.2022 11:31

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediyenin düzenlediği geleneksel toplu iftar programına 15 bin kişi katıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediyenin düzenlediği geleneksel toplu iftar programına 15 bin kişi katıldı.

İlçedeki Andırın Caddesi'nde düzenlenen geleneksel iftar programına, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Kahveciler, protokol ve binlerce vatandaş katıldı. İlk olarak Kur'an -ı Kerim ve ilahiler okundu. Daha sonra vatandaşlara kavurma, bulgur pilavı, çorba, hurma, 15 bin şişe su ve 7 bin ekmek servis edildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini Kadirli'de görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Ramazan paylaşmaktır, samimiyettir. Böyle güzel bir kalabalıkla buluşarak iftar açmak hepimiz için ayrı bir onurdur. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz hep daim olur. Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra tekrar hep birlikte orucumuzu açtık. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandıranlara ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

KADİRLİ'DE 15 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ
KADİRLİ'DE 15 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ
KADİRLİ'DE 15 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ
KADİRLİ'DE 15 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

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Ömer Tarhan, Hisarcık, Andırın, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADİRLİ'DE 15 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ - Son Dakika


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