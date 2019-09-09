Son Dakika Haberleri: Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldü

1 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazanda 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldü, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazanda 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Kadirli- Osmaniye Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, Vayvaylı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Muhittin Ateş yönetimindeki 01 VR 302 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Gönül yönetimindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla savrulan 01 VR 302 plakalı araç, Kadirli yönüne giden Yunus F. yönetimindeki 80 KB 265 plakalı araca çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan Muhittin Ateş, Ali Gönül ve 13 yaşındaki Kadir Gönül olay yerinde hayatını kaybetti. 01 VR 302 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Celal Parsak ağır yaralanırken, 80 KB 265 plakalı aracın şoförü Yunus Fındık, yolcu olarak bulunan Fatma ve Döndü Fındık da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Kadirli Osmaniye karayolunda ulaşımı tek yönden kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı
Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:23:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]