Son Dakika Haberleri: Kadirli'de 40 Bin Dönüm Arazi Su Altında

Kadirli'de 40 Bin Dönüm Arazi Su Altında

1 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağışta yaklaşık 40 bin dönüm tarım arazisi su altında kalırken, 10 köyde de yüzlerce evi su bastı.

Kadirli'de 40 Bin Dönüm Arazi Su Altında, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağışta yaklaşık 40 bin dönüm tarım arazisi su altında kalırken, 10 köyde de yüzlerce evi su bastı.

Çukurova bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri ve köyler su altında kaldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de yağış nedeniyle 150 kovan arı ve 42 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçedeki 10 köyde yüzlerce evi su bastı, Çukurköprü köyünde tarım arazileri göle döndü. Çiftçinin ektiği mahsul, çamurlu suyla birlikte büyük zarar gördü. Marul, ıspanak, turp ve buğday ekili bahçe ve tarlalarda milyonlarca liralık hasar meydana geldiğini belirtilirken köylüler, devletten destek isteyip, afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. İlçede yaklaşık 40 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığı belirtildi. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, "Çiftçinin borçlarının ertelenmesinin ve hasar tespitinin ardından mahsulleri zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun'un talimatıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kadirli genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

KADİRLİ-ADANA YOLU KAPANDI

Kadirli- Adana Karayolu da yoğun yağışla suyla doldu. Bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapattı. Kadirli'den Adana'ya gitmek isteyenlerin Osmaniye üzerinden ulaşım sağladığı öğrenildi. Yolda mahsur kalan araçların da Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa
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