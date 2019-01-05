Kadirli'de 5 Ev Heyelan Tehlikesi Nedeniyle Boşaltıldı
34 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanağın etkisiyle meydana gelebilecek heyelan ihtimaline karşı 5 ev boşaltıldı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanağın etkisiyle meydana gelebilecek heyelan ihtimaline karşı 5 ev boşaltıldı.
Şehit Mustafa Yağız
Mahallesi'nde bulunan 5 ev, heyelan tehlikesi nedeniyle Belediye Fen İşleri ve Zabıta
ekiplerince tahliye edildi. Söz
konusu evlerden birinde yaşayan Ekrem Kayıran, "Eviminizin arkasındaki tepede bulunan kayalar, toprağın yumuşamasıyla aşağı doğru kaymaya başladı. Belediyeden geldiler ve evimizi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Biz de akrabalarımızın evine yerleştik. İnşallah evimize bir şey olmaz." dedi.
Yetkililer, gerekli önlemlerin alındığını, tehlikenin geçmesiyle birlikte vatandaşların evlerine dönebileceklerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:51 Kaynak: AA
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