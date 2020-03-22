Kadirli'de 65 yaş üstü 100 kişi evlerine götürüldü - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü 100 kişiyi evlerine götürdü.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasını yasakladı. Alınan kararın ardından güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri yasağa uymayan 65 yaş üstü kişileri uyarmaya başladı. Kadirli ilçesinde görevli zabıta ekipleri de parklar, semt pazarı ve caddelerde yaptıkları kimlik kontrolünde, yasağı ihlal edenleri uyardı. Zabıta ekipleri, 65 yaş üstünde olan yaklaşık 100 kişiyi evlerine götürdü.

'GEREKLİ CEZAİ İŞLEM YAPILACAK'

Kurallara uyulmasının bu süreçte çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan , "Bakanlığımızın halk sağlığını tehlikeye atmamaları için risk gurubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından bugün sabah saatlerinden itibaren gerekli denetimleri ekiplerimiz yapmaya başladı" dedi.

65 yaş üstünün kurallara uymamakta ısrar ettiğini söyleyen Başkan Tarhan, "Koronavirüsün yayılmaması için alınan kararlara hepimiz uymalıyız. Talimat verdim ve bu kurallara uymayan vatandaşlarımızı ellerini kollarını sallayarak şehirde dolaşmalarına izin vermeyeceğiz. Kurallara uymayan vatandaşlarımıza gerekli cezai işlemler yapılacak olup, kurallara uymaya davet ediyorum. Güvenlik güçlerimizde bu konuda çalışmalar yürütüyor ve zabıta olarak bizim yakaladığımız yaşlı sayısı 100 kişi. Emniyet, jandarma gibi kurumlarımızın da yakaladıklarını düşünürsek yaşlılarımız kurallara uymamaktadır" diye konuştu.

Zabıta ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili denetimleri devam ettiğini bildirdi.