Kadirli'de 65 yaş üstü 100 kişi evlerine götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirli'de 65 yaş üstü 100 kişi evlerine götürüldü - Son Dakika

Kadirli'de 65 yaş üstü 100 kişi evlerine götürüldü

11 dakika önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü 100 kişiyi evlerine götürdü.

Kadirli'de 65 yaş üstü 100 kişi evlerine götürüldü, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü 100 kişiyi evlerine götürdü.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasını yasakladı. Alınan kararın ardından güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri yasağa uymayan 65 yaş üstü kişileri uyarmaya başladı. Kadirli ilçesinde görevli zabıta ekipleri de parklar, semt pazarı ve caddelerde yaptıkları kimlik kontrolünde, yasağı ihlal edenleri uyardı. Zabıta ekipleri, 65 yaş üstünde olan yaklaşık 100 kişiyi evlerine götürdü.

'GEREKLİ CEZAİ İŞLEM YAPILACAK'

Kurallara uyulmasının bu süreçte çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Bakanlığımızın halk sağlığını tehlikeye atmamaları için risk gurubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından bugün sabah saatlerinden itibaren gerekli denetimleri ekiplerimiz yapmaya başladı" dedi.

65 yaş üstünün kurallara uymamakta ısrar ettiğini söyleyen Başkan Tarhan, "Koronavirüsün yayılmaması için alınan kararlara hepimiz uymalıyız. Talimat verdim ve bu kurallara uymayan vatandaşlarımızı ellerini kollarını sallayarak şehirde dolaşmalarına izin vermeyeceğiz. Kurallara uymayan vatandaşlarımıza gerekli cezai işlemler yapılacak olup, kurallara uymaya davet ediyorum. Güvenlik güçlerimizde bu konuda çalışmalar yürütüyor ve zabıta olarak bizim yakaladığımız yaşlı sayısı 100 kişi. Emniyet, jandarma gibi kurumlarımızın da yakaladıklarını düşünürsek yaşlılarımız kurallara uymamaktadır" diye konuştu.

Zabıta ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili denetimleri devam ettiğini bildirdi.


Koronavirüs, Kadirli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:45 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari halkı çağrılara uydu, caddeler boş kaldı
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün 68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım         
12:32
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 13:57:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadirli'de 65 yaş üstü 100 kişi evlerine götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]