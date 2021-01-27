Kadirli'de asma ocak ayında üzüm verdi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Hüseyin Karakuş'a (71) ait evin bahçesindeki asma ocak ayında üzüm verdi. 15 yıllık üzüm asmasının ilk kez ocak ayında meyve verdiğini söyleyen Karakuş, "Meyveleri topladım, tadı da çok güzel" dedi.

İlçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Karakuş'un, evinin bahçesindeki üzüm asması ocak ayında meyve verdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Karakuş, 15 yıllık asmanın ilk defa kışın meyve verdiğini söyledi.Yaz aylarında hasadı yapılan üzüm asmasının kendini yenilemek için sonbaharda yapraklarını döktüğünü söyleyen Karakuş, "Havaların sıcak ve kurak geçmesinden dolayı bu yıl 15 yıllık üzüm asmam ocak ayında meyve verdi. Normal şartlarda kuru bir dalları andırması gereken üzüm asması mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı dalları yeşerdi ve meyve vermeye başladı. Olgunlaşmayacağını düşündüğüm üzümün meyvelerini kopardım. Tadı da çok güzeldi. Asmanın ocak ayında meyve vermesi hem beni hem de görenleri şaşkına çevirdi" dedi.