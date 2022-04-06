Kadirli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Kadirli Kaymakamlığınca bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi.
Kaymakam Vehbi Bakır, Prof. Dr. Turan Güven Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, bağımlılık sorunun çözümünde insanların daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.
Ailelerden çocuklarına biraz daha fazla zaman ayırmasını isteyen Bakır, asıl sorunun geçirilen güzel ve kaliteli zamanın az olmasından kaynaklandığını kaydetti.
Bağımlıkla ilgili çeşitli sunumların yapıldığı çalıştaya, Belediye Başkanı Vekili Hakan Semercioğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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