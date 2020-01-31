Kadirli'de Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirli'de Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Kadirli'de Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi

6 saat önce

Kadirli ilçesinde özel sporcular için Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi.

Kadirli'de Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi, System.String[]

Kadirli ilçesinde özel sporcular için Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Şehir Stadyumunda düzenlenen şenlikte, zihinsel ve bedensel engelli sporcular bocce, halat çekme, koşu, penaltı atışı ve uzun atlama gibi yarışlarda dereceye girebilmek için yarıştı.

Yarışlarda dereceye giren engelliler, madalyalarını aldıktan sonra oyun oynadı, halay çekti.

Kadirli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Bal, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşantılarına destek olmak amacıyla sportif ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Şenlik havasında geleneksel olarak düzenlenen yarışların yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Bal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bedensel Engelliler İl Temsilcisi Dursun Köroğlu da engellilerin şenlikle güzel vakit geçirdiğini ve doyasıya eğlendiğini kaydetti.

Atletizm, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:44:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadirli'de Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]