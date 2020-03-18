Kadirli'de buğday tarlalarında 'septoria' ve 'pas' hastalığı - Son Dakika
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Kadirli'de buğday tarlalarında 'septoria' ve 'pas' hastalığı

6 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde buğday tarlalarında 'pas' ve 'septoria' hastalıklarının artış gösterdiği bildirildi.

Kadirli'de buğday tarlalarında 'septoria' ve 'pas' hastalığı, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde buğday tarlalarında 'pas' ve 'septoria' hastalıklarının artış gösterdiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından buğday tarlalarında yapılan incelemelerde sararma ve yaprak lekesi olarak bilinen 'pas' ile 'septoria' hastalıkları görüldüğü kaydedildi. Kadirli Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, bitişik tarlaların birinde sararma meydana gelirken, diğerinin yeşillendiğini gözlemlediklerini belirtti. Müdür Özeser, sararmaların meydana geldiği buğday tarlalarında üst gübrelemenin erken yapıldığını söyledi.

Buğdayda görülen septoria hastalığıyla bilgi veren Özeser, "Septoria yaprak leke hastalığı; dünyanın buğday yetiştirilen birçok bölgesinde önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Hastalık ilk olarak en alt yapraklarda görülür. Daha üst yapraklara yayılma hızı çevre koşullarına ve çeşidin duyarlılığına bağlı olarak değişir. Hastalığın şiddeti bitki olgunluğa yaklaştıkça daha az olmaktadır. Hastalığa karşı ne zaman ilaç kullanılacağını saptamak son derece önemlidir. Erken uygulamalar ilaçlama sayısını artıracağından ekonomik olmayabilir. Geç kalmış uygulamalarda ise yeterli etkiyi sağlamak mümkün olmayabilir. İlaçlamanın hedefi bayrak yaprağı dediğimiz en üst yaprağın korunmasıdır" diye konuştu.

İLAÇLARIN ETKİ SÜRESİ DİKKATE ALINMALI

Genel olarak ilaçlama için en iyi zamanın bayrak yaprağının tamamen açıldığı dönemin sonu veya başak çıkışı olduğunu vurgulayan Özeser, "Ancak burada da geç kalmamak gerekir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa, ilaçlamaya gerek duyulabilir. İlaçlamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ilaçların etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate alınmalıdır" dedi.

SIK EKİM YAPILMAMALI

Pas hastalığına karşı dayanıklı çeşit ekilmesi gerektiğinin altını çizen Müdür Özeser, şöyle konuştu:

"Sık ekim yapılmamalıdır. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalıdır. Buğday pas hastalıklarına karşı uygulanacak kimyasal mücadele; hastalığın hemen her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ve hastalığa duyarlı buğday çeşitlerinde yeşil aksam ilaçlaması olarak uygulanabilir. Bu gibi durumlarda, ilk pas püstülleri görülmeye başladığında ilk ilaçlama uygulanır. Bundan sonra çeşide, hastalığın gelişmesine ve iklim durumuna bağlı olarak ilaçlamalar değişir. Dayanıklı çeşitlerde ilaçlamaya gerek duyulmazken, hassas çeşitlerde bazen iki ilaçlamaya gerek duyulabilmektedir."


Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:51 Kaynak: DHA

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