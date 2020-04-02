Kadirli'de depo yangını - Son Dakika

Kadirli'de depo yangını
6 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de Erdoğan Taşdemir'e ait evin bahçesindeki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:56 Kaynak: AA
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