Depremden Zarar Gören Apartmanın Tadilatında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Depremden Zarar Gören Apartmanın Tadilatında İşçi Hayatını Kaybetti

Depremden Zarar Gören Apartmanın Tadilatında İşçi Hayatını Kaybetti

21.06.2023 21:04

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, depremden zarar gören 6 katlı apartmanın tadilatı için kurulan iskelede sıva yapan işçi İbrahim Bozat (45), 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, depremden zarar gören 6 katlı apartmanın tadilatı için kurulan iskelede sıva yapan işçi İbrahim Bozat (45), 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

5. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, saat 18.00 sıralarında Şehit Orhan Gök Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Çanakkale Caddesi'nin kesiştiği bölgedeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, depremden zarar gören apartmanın dışına kurulan iskelede çalışan işçi İbrahim Bozat, sıva yaptığı sırada dengesini kaybetti. Apartmanın 5'inci katından düşen Bozat'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bozat, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremden Zarar Gören Apartmanın Tadilatında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Fitch Ratings: Merkez Bankası'nın faiz artırımı bekleniyor
10:56 Merkez'in faiz kararına saatler kala Fitch, Türkiye raporunu yayımladı
10:57 Çin'de çekilen görüntüde uyurken tablet tutan çocuk endişe yarattı
10:53 Uyku sırasında ağlayarak elinde tablet varmış gibi ekranı kaydırma hareketi yapan çocuk endişe yarattı
10:53 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan cani, ifadesinde pişman olmadığını söyledi
10:48 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan caninin ifadesi de kan dondurdu: Pişman değilim
10:51 Altın düşüşle başladı
10:48 Altının gram fiyatı 1.460 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
10:28 Dünyaca ünlü golcü Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 11:14:48. #1.12#
SON DAKİKA: Depremden Zarar Gören Apartmanın Tadilatında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement