Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

17.05.2022 20:24
Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede, saat 18.00 sıralarında başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye ile Aşağıçiyanlı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, mısır ve buğday tarlalarına zarar verdi. Dolu yağışıyla her yer beyaza bürünürken, tarım arazilerindeki zararın miktarının ise yarın gündüz saatlerinde tespit edileceği bildirildi


Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
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Kaynak: DHA

Kadirli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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