Kadirli'de

Kadirli Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında, "Sağlık için hareket et" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkan Vekili Yakup Kocabaş, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler, Hükümet Konağı bahçesinde biraraya gelerek, Hüseyin Kabasakal Parkına kadar yürüdü.

Kaymakam Arık, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşam için sporun önemli olduğunu kaydetti.

Etkinlik sonunda, katılanların ve kan ve tansiyon ölçümleri yapıldı, spor ve yürüyüşün faydalarıyla ilgili bilgilendirme stantları açıldı.