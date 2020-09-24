Kadirli'de eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kadirli ilçesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kadirli Kültür Sanat Merkezi'nde, Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul müdürleri ile eğitim öğretim yılında yapılacak projeler ve okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri görüşüldü.

Arık, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde okullarda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

İnternet erişimi konusunda yaşanan sıkıntıların çözülmesi konusunda gerekli girişimleri yaptıklarını ifade eden Arık, "Salgın tedbirleri kapsamında kademeli olarak okullarımız açıldı. İlkokul birinci sınıflar ve anaokullarında sosyal mesafe ve fiziki şartlara göre okullarımızca programlama yapıldı. Şartlar ne olursa olsun eğitim camiası olarak Kadirli'deki çıtayı yükseltmemiz gerek. İnternet erişimi noktasında yaşanan birtakım sıkıntıları çözmek için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Yine bu kapsamda Kadirli Belediyesi ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için bilgisayar ve tablet kampanyası ile inşallah öğrencilerimize de yardımcı olacağız." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da Türk Standartları Enstitüsü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile "Okulum Temiz Belgesi" müracaatlarının yapıldığını belirterek, yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve okul idarecilerine başarı dileklerini iletti.