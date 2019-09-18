Son Dakika Haberleri: Kadirli'de ekonomi toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kadirli'de ekonomi toplantısı yapıldı

1 saat önce

Kadirli ilçesinde, Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında ekonomi toplantısı yapıldı.

Kadirli'de ekonomi toplantısı yapıldı, System.String[]

Kadirli ilçesinde, Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi toplantısı yapıldı.

Arık, Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, güç birliği içerisinde ilçenin tüm sorunlarının çözüleceğini söyledi.

Kadirli için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Arık, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi yaşanabilir şehir haline getirebiliriz. Tarımda, sanayide, turizmde önemli girişimleri yapabilecek ve ilçe ekonomisini daha ileri yerlere taşıyabilecek gücümüz bulunmaktadır. Bu da siyasi ve etnik ayrışmaları bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilebilir. Kadirlimizin ekonomik açıdan gelişimi için herkesi adım atmaya davet ediyoruz."

Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Han Yüksel de oda olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnaf da ilçe ekonomisinin canlanması adına ulaşım, güvenlik ve diğer sorunları anlatarak, gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.

Ahmet Arık, Ekonomi, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede ücretsiz günlük süt dağıtımına başlanacağını açıkladı
CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar IŞİD üyesi MHP'den MEB'e "Kürtler Türkler'den önce Müslüman oldu" itirazı 18 yaşındaki genç dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadirli'de ekonomi toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]