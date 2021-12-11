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Kadirli'de gezici kütüphane öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Kadirli'de gezici kütüphane öğrencilerle buluştu

11.12.2021 13:18

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediyenin gezici kütüphanesi öğrencilerle buluştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediyenin gezici kütüphanesi öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katılan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kütüphanenin her okulda 3 gün kalacağını söyledi.

Kütüphanede öğrencilere yönelik çeşitli kitaplar bulunduğunu dile getiren Tarhan, "Çocuklarımızı kitaplarla buluşturduğumuz müddetçe, onlar okuyarak kendilerini daha da geliştirecekler." dedi.

Öğrenciler de gezici kütüphaneyle tanışıp kitap okumaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

Kadirli'de gezici kütüphane öğrencilerle buluştu
Kadirli'de gezici kütüphane öğrencilerle buluştu
Kadirli'de gezici kütüphane öğrencilerle buluştu
Kadirli'de gezici kütüphane öğrencilerle buluştu

Ömer Tarhan, Osmaniye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadirli'de gezici kütüphane öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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