Kadirli'de gezici kütüphane öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediyenin gezici kütüphanesi öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katılan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kütüphanenin her okulda 3 gün kalacağını söyledi.

Kütüphanede öğrencilere yönelik çeşitli kitaplar bulunduğunu dile getiren Tarhan, "Çocuklarımızı kitaplarla buluşturduğumuz müddetçe, onlar okuyarak kendilerini daha da geliştirecekler." dedi.

Öğrenciler de gezici kütüphaneyle tanışıp kitap okumaktan mutluluk duyduklarını anlattı.