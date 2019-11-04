Son Dakika Haberleri: Kadirli'de halk günü toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Kadirli'de halk günü toplantısı yapıldı

Kadirli'de halk günü toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kadirli'de kasım ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

Kadirli'de halk günü toplantısı yapıldı, System.String[]

Kadirli'de kasım ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık başkanlığında Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik, çevre kirliliği, sağlık ve yolla ilgili konular görüşüldü.

Muhtarların, daire müdürlerinin ve vatandaşların şikayetlerinin de dinlendiği toplantıda, soruların çözümü için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Devlet Bahçeli, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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