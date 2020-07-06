Kadirli'de halk günü ve güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, temmuz ayı halk günü ve güvenlik toplantısı düzenlendi.



Kadirli Kaymakam Ahmet Arık, başkanlığında Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde sosyal mesafe kuralı ve maske takılarak gerçekleştirilen toplantıda ilçede maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik, anız yakılmaması, sağlık, yol, su ve güvenlikle ilgili konular görüşüldü.

Vatandaşların ve muhtarların şikayetlerinin de dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantıya, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Aydüz, kamu kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.