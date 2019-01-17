Son Dakika Haberleri: Kadirli'de Huzur Operasyonu

Kadirli'de Huzur Operasyonu

1 saat önce

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen huzur operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

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Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen huzur operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 90 polisin katılımıyla ilçe merkezinde düzenlenen uygulamada, umuma açık 39 mekanda arama yapıldı ve 498 kişinin kimlik kontrolü gerçekleşti.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek ile 3 bıçak ele geçirildi, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Huzur, Kadirli, Güncel
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