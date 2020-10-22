Kadirli'de Kadın Danışma Merkezi açıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlara yönelik psikolojik, hukuksal ve sosyal destek verilmesi amacıyla Kadın Danışma Merkezi açıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, açılışta yaptığı konuşmada, belediye ve ilçe sağlık müdürlüğünün birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında psikolog, avukat, diyetisyen ve fizyoterapist gibi görevlilerin kadınlara sağlık, sosyal ve psikolojik konularında hem rehberlik hizmeti hem de manevi destek vereceklerini söyledi.

Halkın faydasına olan hizmetlerin verilmesi için el birliği ile mücadele edeceklerini ifade eden Arık, "Merkezi yönetim ile belediyelerin bu tür projeleri hayata geçirmesi güzel olacak. Kadınlara yönelik problemlerin çözülmesi konusunda hizmet verecek Kadirli Kadın Danışma Merkezi'nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise merkezde şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma ihtimali bulunan kadınlara psikolojik, hukuksal ve sosyal destek verileceğini söyledi.

Tarhan, bölgenin ihtiyaç olan merkezi Kadirli'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Açılışa, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, MHP İlçe Başkanı Alptekin Uçmak, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.