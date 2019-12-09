Son Dakika Haberleri: Kadirli'de kan bağışçılarına madalya verildi
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Kadirli'de kan bağışçılarına madalya verildi

7 saat önce

Türk Kızılayı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, düzenli kan bağışında bulunan 97 kişiye gümüş ve bronz madalya verdi.

Kadirli'de kan bağışçılarına madalya verildi, System.String[]

Türk Kızılayı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, düzenli kan bağışında bulunan 97 kişiye gümüş ve bronz madalya verdi.

Türk Kızılayı Kadirli Şubesince, Kadirli kültür Sarayı'nda yapılan törende düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlar madalya ile ödüllendirdi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın ülkenin kan ihtiyacının büyük kısmını karşıladığını söyledi.

Türk Kızılay'ın dil, din, ırk, mezhep ayırt etmeksizin ihtiyaç sahiplerine en kısa zamanda ulaştığını ifade eden Saygılı, "Dünyanın neresinde bir afet olsa mutlaka Kızılay oradadır. İhtiyaç sahiplerine maddi ve manevi yardım eder. Bizim en önemli destekçilerimiz kan bağışçılarımızdır. Kadirli'de düzenli olarak kan bağışında bulunarak gümüş ve bronz madalya almaya hak kazanan değerli hemşerilerime teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık da gönüllü kan bağışçılarına teşekkür etti.

Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer'in kan bağışında bulunanlara yönelik teşekkür konuşmasının ardından protokol tarafından gümüş ve bronz madalyaları verildi.

Törene, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kurum müdürleri, siyasi ve sivil tolum kuruluşu temsilcileri ile davetiler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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