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Kadirli'de kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Kadirli Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi bahçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kadirli'de kan bağışı kampanyası, System.String[]

Kadirli Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi bahçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kan bağışı çadırında, 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, öğretmen ve gönüllü vatandaşlar bağışta bulundu.

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer, kan bağışı öncesi öğrencilere, kampanyaya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Okul Müdürü Halil İbrahim Tamer de düzenledikleri kan bağışı kampanyasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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