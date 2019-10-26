Kadirli'de kan bağışı kampanyası

Okul Müdürü Halil İbrahim Tamer de düzenledikleri kan bağışı kampanyasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer , kan bağışı öncesi öğrencilere, kampanyaya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kan bağışı çadırında, 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, öğretmen ve gönüllü vatandaşlar bağışta bulundu.

Kadirli Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi bahçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

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