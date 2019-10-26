Kadirli'de kan bağışı kampanyası
1 saat önce
Kadirli Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi bahçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Kadirli Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi bahçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kan bağışı çadırında, 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, öğretmen ve gönüllü vatandaşlar bağışta bulundu.
Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer, kan bağışı öncesi öğrencilere, kampanyaya desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Okul Müdürü Halil İbrahim Tamer de düzenledikleri kan bağışı kampanyasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
Siirt'te öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı Türkiye'den, iç karışıklık yaşayan Irak için seyahat uyarısı Ad, soyad değiştirme uygulamasında en çok değiştirilen soyad "Top" oldu Çavuşuoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti