Kadirli'de kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde emlakçı F.B. kavga ettiği Kadir Cankurt'u bıçaklayarak öldürdü, oğlu Batuhan Cankurt'u ise hafif yaraladı. Kavgada F.B. de darbedildi.
Olay, Tufan Paşa Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Emlak şirketi çalışanlarının ağabeyini darbettiğini öğrenen Kadir Cankurt, oğlu Batuhan'ı da yanına alarak şirketin ofisine gitti. Burada çıkan tartışmada, Kadir Cankurt ve oğlu, şirketin sahibi F.B.'yi darbetmeye başladı. Cebinden bıçağını çıkaran F.B. ise baba-oğula savurdu. Kadir Cankurt vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, oğlu Batuhan ise hafif yaralandı. Batuhan Cankurt da süpürgenin sapıyla F.B.'yi darbetti.
Kadir Cankurt'nin cansız bedeni, otopsi için morga kondu.