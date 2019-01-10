Son Dakika Haberleri: Kadirli'de "Kırk Çizgi, Kırk Hadis" Sergisi

Kadirli'de "Kırk Çizgi, Kırk Hadis" Sergisi

1 saat önce

Kadirli'de "Kırk çizgi, kırk hadis" sergisi açıldı.

Kadirli'de
Kadirli'de "Kırk çizgi, kırk hadis" sergisi açıldı.

Proje koordinatörü Recep Çeri, İMKB İlk ve Ortaokulunduki açılışta, serginin ilçe merkezi ve köylerde bulunan tüm okullarda açılacağını söyledi.

Serginin İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ile Kadirli Kaymakamlığı iş birliğince hazırlandığına işaret eden Çeri, "Bu sergi, öğrencilerimizin çok ilgisini çekiyor. Öğrencilerimiz sevgiyi, merhameti, iyiliği ve hoşgörüyü daha iyi anlamaları için KADİMDER olarak projemizi hayata geçirdik. Tüm okullarımızda sergiyi birer gün açmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:24 Kaynak: AA

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