Kadirli'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Kadirli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezleriyle semt pazarlarında denetim yapıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Aydüz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Tahiroğlu'nun da katıldığı denetimlerde iş yerleri ve pazarlarda kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kadirli Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Kadir Saraç'ı ziyaret eden Kaymakam Arık, koronavirüsün yayılmasını önlemek için tüm önlemlerin alınacağını belirtti.

Arık ve beraberindekiler daha sonra kapalı semt pazarına giderek maske ve sosyal mesafe kuralıyla ilgili denetimlerde bulundu.