Kadirli'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Son Dakika

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Kadirli'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Eğitim Bir Sen Şubesi binasında düzenlenen programda, Ersoy'un şiirlerinde en belirgin özelliklerinin vatan ve millet sevgisi olduğunu söyledi.

Genç neslin Mehmet Akif Ersoy'u çok iyi okuması ve anlaması gerektiğini ifade eden Durmuşoğlu, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin Mehmet Akif Ersoy'u okuması ve anlaması tarih bilinci açısından çok önemlidir. Cennet timsali vatanımızı bizlere emanet eden şehitlerimizi, gazilerimizi, devlet büyüklerimizi ve şairlerimizi, rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Arık da gelecek kuşakların Ersoy'un vatan sevgisi, bağımsızlık inancı, bilgi birikimi ve mücadele azminden öğrenecekleri çok şey olduğunu belirtti.

Eğitim Bir Sen Temsilcisi Mustafa Demirci, Ersoy'un, İstiklal Marşı ile milletin kalbine mühür vurduğunu belirterek, "Bize düşen, Mehmet Akif'e, İstiklal Marşı'na, ülkemize, değerlerimize sahip çıkmaktır. Rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Etkinlikte Ersoy'un hayatını anlatan slayt gösterisi sunuldu, dua edildi, şiir okundu.