Son Dakika Haberleri: Kadirli'de, "Muhtarlar ve Halk Günü Toplantısı" yapıldı
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Kadirli'de, "Muhtarlar ve Halk Günü Toplantısı" yapıldı

2 gün önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kadirli ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen "Muhtarlar ve Halk Günü Toplantısı"na katıldı.

Kadirli'de,

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kadirli ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen "Muhtarlar ve Halk Günü Toplantısı"na katıldı.

Coşkun başkanlığında, Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sağlık, eğitim, yol, altyapı ve anız yakılmasıyla ile ilgili konular ele alındı.

Vatandaşların, muhtarların ve sivil tolum kuruluşları temsilcilerinin dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.


Coşkun, burada yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin daha ileriye taşınması, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu hizmetlerindeki kapasitenin yükseltilebilmesi için istişarede bulunmak amacıyla muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da Kadirli ve Sumbas ilçelerine yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Kaymakamlık, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:57 Kaynak: AA
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