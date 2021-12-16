Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 26 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İlçe genelinde 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 26 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda ayrıca, 24,63 gram esrar, 81,76 gram sentetik uyuşturucu, 10,50 gram eroin, 4,28 gram kokain, 91 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız adet tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA
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