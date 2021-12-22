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Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

22.12.2021 16:03
Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda ayrıca, 0,92 gram esrar, 7,20 gram sentetik uyuşturucu, bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik, Hisarcık, Kadirli, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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