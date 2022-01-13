Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda ayrıca 15 gram esrar, tabanca, 2 tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika