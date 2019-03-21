Son Dakika Haberleri: Kadirli'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kadirli'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

49 dakika önce

Kadirli ilçesinde, Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kadirli'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı, System.String[]
Kadirli ilçesinde, Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kadirli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikler nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Tiyatro gösterileri, halk oyunları ve okulun moda tasarım bölümü öğrencilerince düzenlenen defileyle devam eden etkinliklerde vatandaşlara pilav, sıkma ve ayran ikramı yapıldı.

Etkinliklere, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:50 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Nevruz Bayramı, Kadirli, Güncel
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