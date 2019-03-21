Kadirli'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı
49 dakika önce
Kadirli ilçesinde, Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Kadirli
ilçesinde, Nevruz Bayramı
düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Kadirli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bahçesinde düzenlenen etkinlikler nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.
Tiyatro gösterileri, halk oyunları ve okulun moda tasarım bölümü öğrencilerince düzenlenen defileyle devam eden etkinliklerde vatandaşlara pilav, sıkma ve ayran ikramı yapıldı.
Etkinliklere, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan
, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:50 Kaynak: AA
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