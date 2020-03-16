Kadirli'de öğrenci servis ücretinde değişim olmayacak - Son Dakika
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Kadirli'de öğrenci servis ücretinde değişim olmayacak

6 saat önce

Kadirli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatile girmesiyle öğrencilerden alınan servis ücretinde herhangi bir değişimin olmayacağı bildirildi.

Kadirli'de öğrenci servis ücretinde değişim olmayacak, System.String[]

Kadirli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatile girmesiyle öğrencilerden alınan servis ücretinde herhangi bir değişimin olmayacağı bildirildi.

Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ozan Atılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin tatil sürecinde servis araçlarının dezenfekte edildiğini belirtti.

Servis ücretlerine de değinen Atılgan, "Öğrenci servis taşımacılığı yapan üyelerimizin mağdur olmaması için aylık ücret alımında herhangi bir değişiklik olmayacak. Öğrenci servisi sürücülerimiz adına buradan şunu da taahhüt ediyoruz. Ara tatilin öne alınması ile ilgili sıkıntı yok. Fakat diğer bir haftalık evde eğitim tatilini ise eğitim öğretim yılının sonuna eklenmesi halinde sürücülerimiz hiçbir ücret almadan taşıma yapacaklardır." ifadesini kullandı.

Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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