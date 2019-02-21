Kadirli'de Öğrenciler Yaya Geçidi Bilincini Okulda Öğreniyor

Kadirli Cevdet Paşa Ortaokulu'nda öğrencilerin, yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği kuralını öğrenmek için bahçeden okul binasına, çizilen yaya geçidinden geçerek girmesi sağlanıyor.

Kadirli Cevdet Paşa Ortaokulu'nda öğrencilerin, yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği kuralını öğrenmek için bahçeden okul binasına, çizilen yaya geçidinden geçerek girmesi sağlanıyor.



Çocuklara trafik kurallarını öğretmek amacıyla başlatılan proje kapsamında okul bahçesinde çeşitli uygulamalar yapılmaya başlandı. Öğrencilerin araç, trafik polisi ve yayayı canlandırdığı uygulamada öğrenciler okul binası girişine çizilen yaya geçidinden geçerek sınıflarına gidiyor.



Projeyi hazırlayan okul öğretmenlerinden Yasin Loğoğlu, Türkiye genelinde başlatılan "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla hayata geçirilen trafik yasasını öğrencilere öğretmek amacıyla böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.



Uygulama sayesinde çocukların yeni kurala daha çabuk adapte olacaklarını dile getiren Loğoğlu, "Devletimiz tarafından trafikte yayaların öncelikli olduğunu anlatan uygulamayı okulumuz bahçesinde yaptık. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlar birlikte yaya geçidi çizdiler. Kimi öğrenciler araba, kimisi yaya ve kimisi de trafik polisi oluyor. Bu uygulamayı her gün tekrar ederek öğrencilerin yeni kurala adapte olmasını sağlayacağız. Bunu bir alışkanlık haline getirmek için öğrencilerimiz, her sabah bu yaya geçidinden geçerek sınıflara girecekler." diye konuştu.

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