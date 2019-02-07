Son Dakika Haberleri: Kadirli'de Öğrencilere "Trafik Dedektifi" Eğitimi Verildi

Kadirli'de Öğrencilere "Trafik Dedektifi" Eğitimi Verildi

1 saat önce

Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere "Trafik dedektifi" eğitimi verildi.

Kadirli'de Öğrencilere
Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere "Trafik dedektifi" eğitimi verildi.


Jandarma Trafik şube personeli tarafından Kümbet Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimde, okul bahçesinde ve sınıflarda kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı olarak aktarıldı.

Okul müdürü Ümit Kesme, eğitim kapsamında öğrencilere trafikte uymaları gereken önemli konuların anlatıldığını söyledi.


Trafikte en ufak hatanın telafisinin olmadığını ifade eden Kesme, "Jandarma ekiplerimizle bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak öğrencilerimize önemli bilgiler verdik. Trafikte hayati önem taşıyan kuraları herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Bu önemli projede emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Jandarma, Kadirli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Edilemez Buldu Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı

Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:21:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadirli'de Öğrencilere "Trafik Dedektifi" Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]