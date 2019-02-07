Kadirli'de Öğrencilere "Trafik Dedektifi" Eğitimi Verildi

Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere "Trafik dedektifi" eğitimi verildi.

Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere "Trafik dedektifi" eğitimi verildi.





Jandarma Trafik şube personeli tarafından Kümbet Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimde, okul bahçesinde ve sınıflarda kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı olarak aktarıldı.



Okul müdürü Ümit Kesme, eğitim kapsamında öğrencilere trafikte uymaları gereken önemli konuların anlatıldığını söyledi.





Trafikte en ufak hatanın telafisinin olmadığını ifade eden Kesme, "Jandarma ekiplerimizle bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak öğrencilerimize önemli bilgiler verdik. Trafikte hayati önem taşıyan kuraları herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Bu önemli projede emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

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