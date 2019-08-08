Son Dakika Haberleri: Kadirli'de oto alım satımcılara mesleki yeterlilik belgesi
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Kadirli'de oto alım satımcılara mesleki yeterlilik belgesi

9 dakika önce

Kadirli'de, oto galeri sahipleri mesleki yeterlilik belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Kadirli'de oto alım satımcılara mesleki yeterlilik belgesi, System.String[]
Kadirli'de, oto galeri sahipleri mesleki yeterlilik belgelerini düzenlenen törenle aldı.
Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda düzenlenen ödül törenine Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmethan Yüksel, Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ozan Atılgan ile oto galeri sahipleri katıldı.
Atılgan, törende yaptığı konuşmada, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan esnaf ve sanatkarlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini belirterek, 13 Ağustos 2019 tarihi itibariyle bu belge ibraz edilmeden noterlerden alım satım işlemleri yapılamayacağını söyledi.
Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmethan Yüksel de oda olarak galeri sahiplerine ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan galeri sahiplerine belgeleri verildi.
Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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