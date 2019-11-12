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Kadirli'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi
6 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.
Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, ailenin önemine değindi.
Çınar, güçlü ailenin güçlü toplum ve millet demek olduğunu kaydetti.
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