Son Dakika Haberleri: Kadirli'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi
Son Dakika Güncel Kadirli'de 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Kadirli'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

Kadirli'de

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, ailenin önemine değindi.

Çınar, güçlü ailenin güçlü toplum ve millet demek olduğunu kaydetti.

Devlet Bahçeli, Osmaniye, Kadirli, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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