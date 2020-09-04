Kadirli'de sağlık çalışanlarına aşure ikramı - Son Dakika

Kadirli ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla sağlık çalışanlarına aşure ikramı yapıldı.

Kadirli Belediyesi'nce bu yıl 11'ncisi düzenlenen etkinlik için hazırlanan aşure, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Sağlık Müdürlüğü, devlet Hastanesi, diş hastanesi başta olmak üzere kentteki çeşitli sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, görev başındaki sağlık çalışanlarına aşure ikram etti.

Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.

Bu yıl aşure kazanlarının sağlık çalışanları için kaynatıldığını belirten Tarhan, "Her yıl geleneksel olarak hazırladığımız aşurelerimizi bu yıl Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarımız ile paylaşmak istedik. Bu mücadelede fedakarca görevini yapan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu zorlu süreci inşallah en kısa sürede atlatırız." diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt ise sağlık çalışanlarına verdiği moral ve aşure ikramından dolayı Tarhan'a teşekkür etti.