Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mezretli köyünde samanlıktan duman çıktığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, samanlıkta bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışması yapılan samanlık tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadirli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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