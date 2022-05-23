KADİRLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika
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KADİRLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

23.05.2022 23:19

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

İlçede saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Araçlar, caddeleri kaplayan su birikintilerinden güçlükle geçerken, bazı araçlar ise suda kaldı. Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle Savrun Çayı'nın debisinin de yükseldiği öğrenildi. Ekiplerin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışması devam ediyor. (DHA)

KADİRLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
KADİRLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
KADİRLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
KADİRLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
KADİRLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
KADİRLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

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Kaynak: DHA

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