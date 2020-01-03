Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi 404 sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bir kahvehanenin yanında sandalyede oturan Uğur G.(28) ile İ.N. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası İ.N. yanında getirdiği pompalı tüfekle Uğur G.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Uğur G. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulansla hastaneye kaldırılan Uğur G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.N. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:01 Kaynak: İHA
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