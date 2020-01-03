Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinder Uğur G., daha önce husumeti bulunan I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinder Uğur G., daha önce husumeti bulunan I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uğur G., tedaviye alındı.

Olay, 7 Mart Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uğur G., bir iş yerinin önünde oturduğu sırada daha önce husumeti olduğu öne sürülen I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uğur G., olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. I.L., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:20 Kaynak: DHA
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