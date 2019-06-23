Kadirli'de TIR devrildi, 4 bin tavuk telef oldu
17 dakika önce
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:36 Kaynak: DHA
OSMANİYE'nin Sumbas
ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu. Kadirli
Sumbas Karayolu üzerinde seyir halindeki Halil Başarır yönetimindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü TIR, Alibeyli
köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Halil Başarır olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. TIR'da yüklü olan ve kesime götürülen 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Osmaniye
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