Son Dakika Haberleri: KADİRLİ'DE TIR DEVRİLDİ TAVUKLAR TELEF OLDU-2
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KADİRLİ'DE TIR DEVRİLDİ TAVUKLAR TELEF OLDU-2

57 dakika önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.

KADİRLİ'DE TIR DEVRİLDİ TAVUKLAR TELEF OLDU-2, System.String[]
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.
Kadirli Sumbas Karayolu üzerinde seyir halindeki Halil Başarır yönetimindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü TIR, Alibeyli köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Halil Başarır olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'da yüklü olan ve kesime götürülen 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:06 Kaynak: DHA
Sumbas, Kadirli, Güncel
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