Kadirli'de Toplum Destekli Polis'ten Çocuklara Sinema Sürprizi

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ilçede bulunan 90 ve hiç sinemaya gitmemiş ana okulu ve ilkokul öğrencilerini sinemaya götürdü.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ilçede bulunan 90 ve hiç sinemaya gitmemiş ana okulu ve ilkokul öğrencilerini sinemaya götürdü.



İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen "Güvenli gelecek için eğitimli çocuk projesi" kapsamında 90 öğrenci Kadirli Belediyesi'ne ait sinema salonunda "Kartopu savaşları" isimli filmi izledi.



İlk kez sinemada film izleyen çocuklar ise eğlenceli dakikalar geçirdi.



Toplum destekli büro amirliği yetkilileri, okullarda sinemaya gitmemiş öğrencileri tespit ederek sinemayla buluşturduklarını belirterek, benzer uygulamaların devam edeceğini aktardılar.

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