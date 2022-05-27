Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

27.05.2022 12:21

Kadirli ilçesinde Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kadirli ilçesinde Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kurtuluş Tuyan Spor Salonu'nda düzenlenen fuarın açılışında, öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşmasının öncelikleri olduğunu, bu tür projeleri önemsediklerini belirtti.

Danışman öğretmenler ve 82 öğrencinin görev aldığı 6 aylık çalışmaların sergilendiği fuar 1 hafta açık kalacak.

Törene Belediye Başkanı Vekili Hakan Semercioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, bazı kurum ve okul müdürleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:57:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement