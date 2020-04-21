Kadirli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polisin yaptığı operasyonla 'bonzai' isimli uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Yeşiltepe Mahallesi mezarlık civarında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 45 yaşındaki R.K. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. R.K.'nin otomobilinde ve evinde yapılan aramada 12 fişek halinde satışa hazır bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - OSMANİYE